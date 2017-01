Trump se po "hackerské" schůzce s šéfy FBI a CIA nezastal Ruska. Naopak chce boj s počítačovými piráty

"Ačkoliv Rusko, Čína, jiné země, skupiny či jednotlivci zvnějšku se ustavičně snaží proniknout do počítačových sítí našich vládních institucí, našich podniků a organizací, včetně Demokratické strany, nemělo to naprosto žádný dopad na výsledek voleb," uvedl Trump v prohlášení, vydaném po schůzce. "Skutečností je, že nedošlo k zásahům do činnosti zařízení sčítajících hlasy," dodal s tím, že byly zaznamenány i pokusy proniknout do počítačových systémů republikánů, ty ale neuspěly.

S Trumpem, který nastoupí do úřadu za dva týdny, se v jeho newyorském sídle v mrakodrapu Trump Tower setkali šéf amerických zpravodajských služeb James Clapper, ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan a ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey.

Nově zvoleného amerického prezidenta měli obeznámit s motivy údajného vměšování Moskvy do amerických voleb a dalšími poznatky z utajované zprávy. Na schůzce byli rovněž Trumpův viceprezident Mike Pence a několik Trumpových poradců, včetně příštího personálního šéfa Bílého domu, poradce pro otázky národní bezpečnosti, budoucího šéfa CIA a příštího ministra vnitřní bezpečnosti.

Šéfové zpravodajských služeb již vypovídali o roli ruských hackerů v Kongresu a se svými poznatky seznámili i prezidenta Baracka Obamu.

Moskva popírá obvinění, že by se za pomoci počítačových pirátů a krádeží elektronických dokumentů pokoušela ovlivnit loňské americké prezidentské volby ve prospěch soupeře demokratické kandidátky Hillary Clintonové.

Vítěz voleb Donald Trump tato obvinění dlouhodobě zpochybňuje. Ještě před dnešní schůzkou Trump v novinovém rozhovoru přirovnal rozruch okolo hackerského skandálu k honu na čarodějnice. Současně se pozastavil nad tím, že se nemluví o čínských hackerech.

Trump rovněž uvedl, že míní požádat výbory Kongresu, aby vyšetřily, jak je možné, že televize NBC získala tajné informace ohledně vměšování ruských hackerů do prezidentských voleb ještě dříve než on. Bílý dům zareagoval prostřednictvím svého mluvčího, který ujistil, že informace, použité NBC, rozhodně neunikly z Bílého domu.

Tajné služby předaly prezidentovi Baracku Obamovi svou zprávu o ruském vměšování ve čtvrtek.