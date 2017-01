Trump si vybral ředitele tajných služeb. Ten pro bezpečí USA využije jakýkoliv nástroj

Coats má podle Trumpa neochvějnou vůdcovskou autoritu, kterou tajné služby respektují. "Není pro mě důležitějšího úkolu než udržet Ameriku v bezpečí. Aby tomu tak bylo, využiju k tomu každý nástroj, který budu mít k dispozici," uvedl Coats ve společném prohlášení s Trumpem.

O očekávané nominaci Coatse americká média informovala již ve čtvrtek, Trump ji ale oznámil až v sobotu, tedy den poté, co se sešel s představiteli tajných služeb. Ti ho seznámili se zprávou, podle které se Rusko na pokyn prezidenta Vladimira Putina snažilo ovlivnit loňské prezidentské volby v USA.

Třiasedmdesátiletý Coats působil osm let ve Sněmovně reprezentantů, poté se v roce 1989 přesunul do Senátu. Na začátku tisíciletí pak za prezidenta George Bushe mladšího působil jako americký velvyslanec v Německu a po návratu do vlasti opět pokračoval v kariéře senátora. Coatsovo funkční období skončilo tento týden v úterý, kdy se funkcí ujali noví zákonodárci zvolení v listopadových volbách. V nich Coats již nekandidoval.

Coats v Senátu patřil k hlasitým kritikům Ruska a tlačil na administrativu dosluhujícího prezidenta Baracka Obamy, aby Moskvu tvrdě potrestala za anexi ukrajinského autonomního poloostrova Krym v roce 2014. Když Rusko kvůli americkým sankcím uvalilo na Spojené státy odvetná opatření, byl jejich součástí i Coats, kterému Kreml zakázal cestovat na území Ruské federace.

Tajné služby nyní vede generál letectva ve výslužbě James Clapper, který podal demisi k 20. lednu, kdy Obama předá prezidentský úřad Trumpovi.

Ředitel národních zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace amerického civilního a vojenského špionážního aparátu. Kandidáty na tuto funkci vybírá přímo prezident, schválení personálního obsazení stejně jako u ministerských nominací však podléhá Senátu.