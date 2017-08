Trump varuje KLDR před „ohnivou zlobou.“ Americké akcie reagují poklesem | E15.cz

Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl. Na tiskové konferenci v Bedminsteru ve státě New Jersey to dnes prohlásil prezident USA Donald Trump. Varování do Pchjongjangu adresoval v době, kdy média publikují informace o výrazném pokroku severokorejského režimu při vývoji jaderné a raketové technologie.