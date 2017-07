Trump vyslal jasný vzkaz Putinovi: Než se vyřeší Sýrie a Ukrajina, protiruské sankce nezmizí | E15.cz

Spojené státy nepočítají s uvolňováním protiruských sankcí, dokud nebudou vyřešeny problémy kolem Sýrie a Ukrajiny. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump. Dodal, že při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na summitu skupiny zemí G20 se o sankcích nediskutovalo.

"Sankce se na mém setkání s prezidentem Putinem neprojednávaly. Nic nebude učiněno, dokud nebudou vyřešeny problémy kolem Ukrajiny a Sýrie," napsal Trump. Uvedl také, že je na čase pokročit v konstruktivní spolupráci s Ruskem. Upozornil, že se již podařilo sjednat příměří na jihozápadě Sýrie, které dnes vstoupilo v platnost.

Americký prezident potvrdil, že Putin během setkání na summitu G20 v Hamburku důrazně popíral, že by Moskva jakkoli zasahovala do loňských prezidentských voleb v USA. Neuvedl však, zda Putinovu tvrzení věří. Ve svém příspěvku na twitteru pouze napsal, že "(svůj) názor již poskytl".

Agentura AP uvedla, že Trump se v minulosti vyslovil v tom smyslu, že Rusko pravděpodobně bylo zapleteno do zásahů hackerů do amerických voleb, ale že do nich byly zřejmě zapleteny také další země.

Putin v sobotu prohlásil, že při setkání nabyl dojmu, že Trump jeho tvrzení přijal. "Pokládal tvrdé otázky a já jsem na ně odpovídal. Zdálo se mi, že ho ty odpovědi uspokojily," uvedl ruský prezident.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson, který se páteční schůzky Trumpa s Putinem zúčastnil, dnes uvedl, že on ani Trump od Putina nic jiného než popření zásahů do amerických voleb neočekávali. Na otázku, zda Trump Putinovo vysvětlení akceptoval, však podle AP neposkytl přímou odpověď. Prohlásil, že nevěří, že se Spojené státy a Rusko někdy shodnou na tom, co se skutečně stalo.