Trump zaútočil na Obamu: Během volební kampaně mě odposlouchával

"Hrozné! Právě jsem zjistil, že Obama odposlouchával mé telefony v Trump Tower krátce před (mým) vítězstvím," napsal dnes v jednom z tweetů americký prezident. V dalším tweetu napsal: "Vsadím se, že dobrý právník by měl skvělý případ z toho, že prezident Obama odposlouchával v říjnu mé telefony, krátce před volbami!"

Trump nicméně v žádné z několika krátkých textových zpráv neuvedl, že by měl pro svá tvrzení důkazy. Podle listu The Independent proslul Trump častými nepodloženými a někdy až bizarními tvrzeními. Podle britského deníku to také není poprvé, co se opřel do svého předchůdce.

Minulý měsíc například Trump prohlásil, že podle něj Obama stojí za protestními demonstracemi, které se po nástupu Trumpa do Bílého domu rozšířily do amerických měst. Loni se Trump například veřejně hlásil k teorii, že Barack Obama se nenarodil v USA a že jeho rodný list je "zfalšovaný".