Trump zmírnil rétoriku. Přestal hrozit vládní odstávkou kvůli zdi na mexické hranici | E15.cz

Americký prezident Donald Trump už nehrozí uzavřením vládních úřadů, když Kongres tento měsíc neodhlasuje zvýšení rozpočtu o peníze na stavbu zdi na hranicích s Mexikem. S odvoláním na zdroje z Bílého domu to dnes napsal deník The Washington Post. Trump je nyní kvůli financím na stavbu zdi ve sporu s Kongresem a předtím pohrozil, že v očekávané bitvě o rozpočet je kvůli zdi ochoten riskovat od října uzavření vládních úřadů.

"Demokraté nechtějí, abychom tu zeď postavili. Ale věřte mi, my ji postavíme, i kdybychom měli zavřít vládní úřady," prohlásil Trump 22. srpna na shromáždění ve Phoenixu. Už dva dny nato ale podle listu The Washington Post Bílý dům potichu informoval Kongres, že 1,6 miliardy dolarů na stavbu zdi nebude požadovat okamžitě v dočasném provizoriu od října do asi začátku prosince. Nicméně do prosincového zákona o rozpočtu už financování zdi bude chtít zahrnout, uvedl s odvoláním na své zdroje z Bílého domu deník The Washington Post.

S návrhem postavit zeď proti migrantům a pašerákům přišel Trump už ve své loňské volební kampani a po nástupu do úřadu ze stavby zdi udělal jednu ze svých priorit. Kvůli zdi a jejímu financování se dostal do sporu s Mexikem, jehož představitelé zeď odmítají, natož aby za ni ještě platili.