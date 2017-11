Trump znovu varoval Severní Koreu. Budeme chránit sebe i spojence, řekl v projevu | E15.cz

Americký prezident Donald Trump během dnešního projevu v jihokorejském parlamentu varoval Severní Koreu, aby nepokoušela a nepodceňovala Spojené státy. USA budou proti jaderné hrozbě KLDR hájit sebe i spojence, vzkázal Trump na závěr svého pobytu v Jižní Koreji. Neohlášenou návštěvu demilitarizované zóny, kam chtěl zavítat před odletem do Číny, mu překazilo nepříznivé počasí.

"Nedovolíme, aby byla americká města ohrožena zničením. Nenecháme se zastrašit," řekl podle agentury Reuters šéf Bílého domu v projevu před jihokorejskými poslanci. Pchjongjangu vzkázal, že svět nebude dále tolerovat výhružky "ničemného režimu", který hrozí jadernými zbraněmi.

Trump zvolil ostrá slova den poté, co zmírnil svou rétoriku a KLDR vedle varování před možností použití vojenské síly vyzval, aby její vedení zasedlo k jednacímu stolu a uzavřelo dohodu, která by jadernou krizi na Korejském poloostrově ukončila.

Ještě před projevem v parlamentu chtěl Trump neočekávaně zavítat do demilitarizované zóny na hranicích s KLDR, což předtím Washington do oficiálního plánu nezahrnul. Návštěva, kterou by patrně velmi kriticky vnímalo severokorejské vedení, se však nakonec neuskutečnila, neboť hustá mlha nedovolila prezidentovu letadlu v místě přistát.

Trump projevem ukončil svou 24hodinovou návštěvu Korey a zamířil do Pekingu, kde se setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Již během návštěvy Korey vyzdvihl roli Číny v řešení situace kolem KLDR a podle amerických diplomatů hodlá Peking přesvědčovat k ještě aktivnějšímu přístupu.