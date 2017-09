Trump zruší vízový program pro dětské migranty | E15.cz

Prezident Trump ruší vízový program pro dětské migranty zavedený Obamou. Oznámil to ministr spravedlnosti USA Sessions, podle něhož byl protiústavní. Vláda nyní ponechá na Kongresu, aby situaci upravil zákonem. Pokud tak neučiní do půl roku, lidé, na něž se dosud vztahoval program známý pod zkratkou DACA, ztratí možnost získat vízum či pracovní povolení

"Abychom získali zákonný imigrační systém v souladu s našimi národními zájmy, nemůžeme umožnit přijít všem, kteří by rádi... To by byla politika otevřených hranic, kterou Američané správně odmítli," prohlásil Sessions na tiskovém brífinku, kde zdůvodnil Trumpovo rozhodnutí ukončit program platný od roku 2012.

Obamův výnos tehdy umožnil lidem, kteří přišli do USA se svými rodiči jako děti, získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení. Podle statistik amerických imigračních úřadů pobývalo vloni v rámci ochranného programu v USA přes 700 tisíc lidí.

Trump podle Sessionse chce, aby byla imigrační pravidla upravena zákonem, který může schválit pouze Kongres. Program proto bude v omezené podobě pokračovat ještě půl roku, než bude zcela zrušen. Po tuto dobu vláda podle zdrojů agentury Reuters obnoví víza a pracovní povolení některým jejich dosavadním majitelům, nebude však přijímat nové žádo