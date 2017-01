Trumpa rozlítily prázdné plochy na inauguraci, obvinil média z manipulace

Některá americká média uvedla, že na Trumpovu inauguraci přišlo do centra Washingtonu méně lidí než na Obamovu inauguraci v roce 2009 a 2013. Média toto tvrzení doložila snímky pořízenými z výšky.

"Pronesl jsem projev, rozhlédl jsem se a vypadalo to, že na té ploše je milion, milion a půl lidí," prohlásil Trump při své sobotní návštěvě sídla Ústřední zpravodajské služby (CIA). "(Novináři) ale ukázali plochy, kde prakticky nikdo nestál," dodal rozhořčeně.

A comparison of the #InaugurationDay crowd sizes, Obama's first inauguration versus today https://t.co/C8uUsLXNou pic.twitter.com/LrCsuezIhr