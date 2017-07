Trumpovi se nedaří prosadit předvolební slib. Návrh náhrady za Obamacare padá pod stůl | E15.cz

Trump tak prakticky ztratil šance na prosazení svého plánu v horní komoře Kongresu. Zrušení a náhrada Obamových změn byly přitom jedním z jeho hlavních předvolebních slibů.

My colleague @JerryMoran and I will not support the MTP to this version of BCRA #HealthcareBill — Mike Lee (@SenMikeLee) 18. července 2017

Ke dvěma dřívějším republikánským odpůrcům zákona Susan Collinsové a Randu Paulovi přibyli senátoři Mike Lee a Jerry Moran. Oba své rozhodnutí oznámili v pondělí v noci na twitteru. Republikáni mají v Senátu 52 křesel, pro schválení reformy je potřeba alespoň 50 hlasů. Proti Trumpově reformě jsou všichni demokraté.

„Nyní je bohužel zjevné, že úsilí zrušit a okamžitě nahradit nefunkční Obamacare nebylo úspěšné,“ konstatoval vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. Neúspěch je tvrdou ranou pro Trumpa i celou Republikánskou stranu, která přes sedm let slibovala, že s reformou zvanou Obamacare zúčtuje, jakmile ovládne Kongres a Bílý dům.

Další postup republikánů je podle agentury AP nejasný. Trump poslal po twitteru vzkaz s návrhem, aby Kongres Obamův projekt okamžitě zrušil a začal na novém návrhu zdravotního pojištění pracovat od úplného začátku. Demokraté by se podle něj měli k tomuto úsilí připojit. McConnell se prý pokusí prosadit v Senátu zákon o zrušení Obamovy reformy s tím, že bezbolestný přechod na nový systém zajistí dvouleté přechodné období.

Podle agentury AP republikáni takový plán sotva přijmou. Před několika měsíci republikánští senátoři podobný návrh odmítli v obavě, že zrušení Obamacare bez okamžité náhrady by vyvolalo chaos.

Vlivný republikánský senátor John McCain, který se zotavuje z chirurgického zákroku v domovské Arizoně, chce najít východisko ve spolupráci s demokraty. „Kongres se teď musí vrátit k běžnému postupu, uspořádat jednání, vyslechnout názory obou stran a schválit zákon, který konečně poskytne Američanům přístup ke kvalitnímu a dosažitelnému zdravotnímu pojištění,“ uvedl McCain v prohlášení.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. července 2017

Podobný názor má podle agentury Reuters i vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. Vyzval republikány, aby „začali od úplného začátku a spolupracovali s demokraty na zákonu, který sníží poplatky, poskytne pojištěncům dlouhodobou stabilitu a zlepší systém zdravotního pojištění“.

Americká média v prvních komentářích Trumpův pokus o novou zdravotní reformu prakticky pohřbila. Podle deníku The New York Times je nový vývoj „signálem o konci“ pokusů Obamovu reformu změnit. Server Politico své zpravodajství uvedl titulkem „Republikánský zákon o zdravotní péči zkolaboval“. List The Washington Post napsal, že odpor proti plánům na zavedení nového systému zdravotního pojištění vnesl do řad republikánů zmatek.