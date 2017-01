Trumpovo dejà vu. Jeho mluvčí je prý výrazná podvodnice

Tým zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa hájil o víkendu Moniku Crowleyovou, vybranou jako mluvčí prezidentské Rady národní bezpečnosti (NSC). Podle CNN se dopustila ve své knize What The (Bleep) Just Happened (Co se do - pípnutí - vlastně stalo) z roku 2012 rozsáhlého plagiátorství.