Trumpův nový dekret míří i na zahraniční studenty, tvrdí analýza

Další z protiimigračních dekretů amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohl znemožnit vstup do USA zhruba 108 tisícům cizinců ročně. S novým nařízením se pak může potýkat až 656 tisíc cizinců žijících v Americe. Tvrdí to alespoň think-tank Migration Policy Institute z Washingtonu DC. Trump svým dekretem omezil vstup občanům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie.