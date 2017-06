Tucet amerických států vyhrožuje Trumpovi soudem, uvolní-li přísné ekologické limity | E15.cz

Skupina 12 států USA a hlavního města Washingtonu pohrozila administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa soudem, pokud by souhlasila s uvolněním přísných ekologických limitů na emise automobilových motorů.

V dopise adresovaném federální Agentuře pro ochranu životního prostředí (EPA) to uvádějí ministři spravedlnosti zmíněné skupiny amerických států.

Trump v březnu oznámil, že jeho vláda přezkoumá normy spotřeby automobilů pro období let 2022 až 2025, které přijala administrativa nyní již bývalého prezidenta Baracka Obamy. Automobilky tyto limity, které předpokládají spotřebu ve výši jednoho galonu na 54,5 míle (3,8 litru na 88 kilometrů), kritizovaly jako příliš přísné. Svůj nesouhlas výrobci aut vysvětlovali nákladností vývoje takových motorů, nejistotou proveditelnosti a také tím, že v době laciného benzinu není v USA poptávka po úsporných vozech.

Aby normy přijaté za Obamovy vlády mohly pro roky 2022 až 2025 začít platit, musejí být do dubna nadcházejícího roku schváleny prováděcí předpisy. Podle úřadu EPA však do té doby revize norem skončena nebude, což by zavedení přísnějších emisních opatření ohrozilo.

Kalifornie, která v USA patří k největším zastáncům ekologických technologií, v reakci na to pohrozila, že učiní vše, aby přísné normy udržela. A to i tím, že je přijme jednostranně a nezávisle na postoji federální vlády. Stanovisko Kalifornie nyní podpořilo 12 amerických států a také hlavní město, vedle zavedení vlastních norem hrozí i právním sporem.

V praxi by to podle agentury Reuters znamenalo pro automobilový průmysl nejistotu, neboť automobilky by musely v Kalifornii, v dalších 12 státech a také v hlavním městě Washingtonu dodržovat přísnější normy než v ostatních státech USA.

Zmíněnou skupinu vedle hlavního města Washingtonu tvoří státy Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Vermont a Washington.