USA boj proti Islámskému státu jen předstírají, tvrdí Moskva. Údajný důkaz je ale z videohry | E15.cz

Spojené státy de facto poskytují bojovníkům samozvaného Islámského státu (IS) v Sýrii ochranu a boj s terorismem jen předstírají. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany s tím, že Američané zabránili ruským náletům v oblasti ovládané IS. Ministerstvo jako důkazy předložilo údajné fotografie z ruských bezpilotních strojů, podle nezávislé organizace Conflict Intelligence Team (CIT) však šlo o snímky z videohry a z náletů iráckých jednotek na pozice radikálů v Iráku. Ministerstvo obrany publikaci snímků označilo za chybu jednoho ze svých pracovníků, na obvinění ale trvá.