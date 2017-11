V Německu pokračují jednání o vládě. Pokud zkrachují, dojde k předčasným volbám | E15.cz

Vláda programově značně nesourodých stran zatím nikdy na celoněmecké úrovni nevznikla, a proto se od počátku očekávala složitá vyjednávání. Málokdo ale asi počítal s tím, že se jejich první fázi nepodaří dotáhnout do konce ani po čtyřech týdnech. Sama kancléřka Angela Merkelová (CDU) vycházela z toho, že sondovací rozhovory skončí v noci na pátek.

Tak se ale kvůli přetrvávajícím neshodám nestalo, a čtveřice stran se proto rozhodla pokračovat v rozhovorech do neděle. Dnes znovu řeší otázky ochrany klimatu, migrace, dopravy a zemědělství, v neděli pak na programu bude vnitřní bezpečnost, sociální problematika nebo finance.

Právě v neděli by se mělo rozhodnout o tom, jestli rozhovory skončí neúspěchem, nebo pokročí do další fáze, v níž už by strany jednaly o konkrétní podobě koaliční smlouvy. "Všem zúčastněným je jasné, že tu věc musíme uzavřít v neděli v 18:00," poznamenal například místopředseda FDP Wolfgang Kubicki. "Našim cílem je, abychom byli v neděli hotoví," uvedl také šéf CSU Horst Seehofer. Občané mají podle něj nyní nárok na to vědět, jestli je možné vytvořit tuto vládu, nebo nikoliv. Podobně hovořili i zástupci CDU.

K tomu, aby dostály své zodpovědnosti a zabránily konání předčasných voleb, strany vyzval prezident Frank-Walter Steinmeier. "Není žádný důvod k panickým debatám o nových volbách," řekl listu Welt am Sonntag.

Zřejmě největší spor se vede o to, jestli za migranty, kteří v Německu nedostali status uprchlíka, ale pouze takzvanou doplňkovou ochranu, mají mít možnost přicházet jejich nejbližší rodinní příslušníci. Zatímco CSU je striktně proti, Zelení chtějí, aby to od března příštího roku bylo znovu možné.

Po společném jednání měly dnes strany v plánu o návrzích jednat i separátně, aby zvážily, na jaké kompromisy jsou ochotné přistoupit. Výsledky těchto jednání zatím nejsou známy.

Pokud se rozhovory nepodaří dotáhnout do konce, hrozí Německu předčasné volby, protože sociální demokraté (SPD) odmítají účast na vládě a žádná další možná koalice nepřipadá v úvahu. Nové volby jen několik měsíců po těch zářijových si ale žádná z tradičních stran nepřeje. Jednak by mohly vést k posílení protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a jednak by stejně nemusely přinést žádné další koaliční možnosti.

Cesta k předčasným volbám navíc není snadná. Musela by se uskutečnit dvě kola hlasování ve Spolkovém sněmu, při nichž by daný kandidát nebo kandidáti na kancléře nezískali absolutní většinu hlasů. Ve třetím kole by pak byl zvolen kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Pokud by však nezískal absolutní většinu hlasů, což je v takovém případě velmi pravděpodobné, bylo by na prezidentovi, jestli jej jmenuje kancléřem, nebo Spolkový sněm rozpustí. V takovém případě by se do 60 dnů od rozpuštění parlamentu uskutečnily nové volby.