V Trumpovo zvolení nevěřil nikdo kromě Ruska, prohlásil Putin

Nikdo kromě Ruska nevěřil ve vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Trump přesně odhadl nálady společnosti, demokraté prohráli na všech frontách. Prohlásil to v Moskvě na bilanční tiskové konferenci prezident Vladimir Putin. Volby podle něj ukázaly, že představy americké veřejnosti o světě jsou "v souladu s tradičními hodnotami Ruska".

Demokratické straně, jejíž kandidátka Hillary Clintonová ve volbách neuspěla, Putin doporučil naučit se prohrávat důstojně. "Nynější vláda USA se snaží své neúspěchy svést na vnější faktory, má ale vlastní problémy," upozornil šéf Kremlu. S novou Trumpovou vládou chce Rusko rozvíjet pracovní, konstruktivní vztahy, uvedl Putin.



Prezident rovněž komentoval obvinění na adresu Moskvy, že stojí za útoky hackerů na servery amerických politických stran během volební kampaně. Původce těchto útoků podle Putina není důležitý. Podstatné prý je, že hackeři oznámili světu "pravdu o manipulacích veřejným míněním v USA".



Pokud jde o prezidentské volby v Rusku, plánované na rok 2018, jejich uspíšení Putin nepovažuje za vhodné. O své případné kandidatuře prý rozhodne, "až přijde čas".



Putin novinářům řekl, že Rusko výrazně modernizuje své strategické jaderné prostředky a obdobné kroky USA ho nepřekvapují. Prezident tak reagoval na čtvrteční twitterový vzkaz zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, že Washington musí posílit a rozšířit svůj jaderný potenciál. Rusko je silnější než jakýkoli potenciální nepřítel, upozornil šéf Kremlu. Je prý překvapen, že toto konstatování někoho znepokojuje.

Pokud jde o vztahy s Evropskou unií, Moskva stojí o to, aby osmadvacítka hovořila jedním hlasem. Nebude-li tomu tak, budeme jednat s jednotlivými partnery, řekl Putin. O míře centralizace EU musejí Evropané rozhodnout sami, dodal.



Putin podpořil úsilí Ukrajiny zajistit si bezvízový styk s Evropskou unií. Upozornil ale, že Ukrajinci by měli mít v EU možnost pracovat, protože jinak ztratí sociální zajištění. Dosavadní formát jednání o ukrajinské krizi není příliš účinný, ale je třeba ho podpořit, jiné k dispozici není, prohlásil prezident.



Pondělní útok na ruského velvyslance v Ankaře Andreje Karlova byl podle Putina "atentátem na rusko-turecké vztahy," který ale vztahy Ruska s Tureckem nepoškodí. Ukázal nicméně, že extremisté v Turecku pronikli do silových struktur.



Turecko sehrálo spolu s Ruskem a Íránem významnou roli při osvobození syrského města Halab (Aleppo), řekl Putin. Evakuace obyvatel východní části města by bez jejich součinnosti "a bez dobré vůle syrského prezidenta Bašára Asada" nebyla možná, upozornil. Příštím krokem k urovnání syrské krize by podle Putina měla být smlouva o příměří platná pro celé území Sýrie. Írán, Turecko i Asad podle něj souhlasí s tím, že místem budoucího jednání o Sýrii bude v polovině ledna kazašská metropole Astana.



Značnou část tiskové konference prezident tradičně věnoval vnitřním hospodářským a sociálním problémům Ruska. Oznámil, že v roce 2015 zaznamenal hrubý národní produkt země pokles ve výši mínus 3,7 procenta. Záporné hodnoty bude dynamika HDP sice vykazovat i letos, odhady se ale pohybují jen kolem mínus poloviny procenta. Inflace dosáhne letos hranice 5,5 procenta. Deficit rozpočtu je podle ruského prezidenta "přijatelný" ve výši 3,7 procenta.



Putin při své dvanácté výroční tiskové konferenci, která se konala v moskevském Mezinárodním obchodním středisku, hovořil s novináři téměř čtyři hodiny. V sále bylo kolem 1500 žurnalistů z Ruska i ze zahraničí.