V USA se zvedla eko-revolta. Guvernéři i firmy chtějí dál chránit klima | E15.cz

Vzdor vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi graduje. K alianci, která chce i nadále snižovat emise škodlivých látek do ovzduší v souladu s pařížskou dohodou, se do včerejška přihlásilo už devět amerických států a 125 měst. „Dohromady reprezentují 120 milionů Američanů a příspěvek 6,2 bilionu dolarů do americké ekonomiky,“ uvedla v prohlášení iniciativa nazvaná We Are Still In.

Trump minulý týden oznámil, že USA odstoupí od pařížské dohody kvůli „drakonickým finančním a ekonomickým břemenům, která dohoda na Spojené státy uvaluje“. Proti rozhodnutí se ovšem postavili mimo jiné guvernéři ekonomicky nejdůležitějších států, jako jsou Virginie, New York, Oregon nebo Kalifornie. Ta je se skoro 40 miliony obyvatel nejlidnatějším a s více než 14procentním podílem na celkovém americkém HDP také hospodářsky nejsilnějším státem USA.

Proti Trumpovu rozhodnutí vystoupil veřejně například i bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger s tím, že 200 tisíc Američanů umírá každý rok kvůli znečištění ovzduší. „Jediný muž nemůže zničit náš rozvoj. A nemůže jít zpět v čase. To můžu udělat jen já,“ vzkázal Schwarzenegger prezidentovi v ironické narážce na svou legendární filmovou roli Terminátora, který několikrát cestoval časem.

K závazku, že budou nadále dodržovat pařížskou dohodu, se přihlásilo také přes 900 amerických firem a investorů. Jsou mezi nimi společnosti Nike, Apple, Intel, Microsoft nebo Google. Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg slíbil, že jeho nadace poskytne 15 milionů dolarů úřadu OSN pro boj proti změně klimatu.

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře

Nejde jen o nezištný idealismus. Podle šéfky společnosti Autodesk Foundation Lynelly Cameronové je ochrana ovzduší v zájmu amerických firem. „Znečištěním jsou ohrožena aktiva v hodnotě čtyř miliard dolarů a jen v americkém byznysu je zbytečně vydáno na energii 60 miliard dolarů ročně,“ uvedla Cameronová.

Trumpovo rozhodnutí naopak uvítaly uhelné firmy jako těžařská Peabody nebo Americká koalice pro elektřinu z čistého uhlí. Spojené státy mohou oficiálně odstoupit od pařížské dohody až v listopadu 2020. Z Trumpových vyjádření ovšem vyplývá, že v mezidobí se bude snažit závazky z Paříže prostě ignorovat.

Indie chce jen elektromobily Jistý psychologický protiúder proti Trumpovu rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody přišel z Indie. Druhá nejlidnatější země světa oznámila ambiciózní plán na další snižování emisí. „Od roku 2030 by nemělo být v Indii prodáno jediné auto na benzin nebo naftu,“ oznámil optimisticky indický ministr Piyush Goyal odpovědný za oblast energetiky. Indové tak chtějí kompletně přesedlat na elektromobily. Právě v Indii totiž dosahuje znečištění ovzduší katastrofálního rozsahu. Podle organizace Greenpeace se z dvacítky měst s největším množstvím smogu nalézá hned 13 v Indii. V zemi ročně zemře v důsledku znečištění ovzduší až 1,2 milionu lidí. Ekologický závazek by také mohl mít vliv na ekonomiku země. Indie zatím musí utrácet 150 miliard dolarů ročně za dovoz ropy. Je přitom třetím největším importérem této suroviny na světě. Od přechodu na elektromobily si tedy slibuje ušetřit 60 miliard dolarů ročně a do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o víc než třetinu.

