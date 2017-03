Vícerychlostní EU je znovu ve hře: hrozí členství druhé kategorie

Brexit může přinést několik scénářů, část Evropy se kloní k euroskepticismu, bruselské struktury naopak volají po hlubší integraci. Zástupci čtyř zmíněných zemí chtějí proti ochlazování vztahů mezi evropskými státy zavést koncept vícerychlostní Evropy.

V praxi by to znamenalo, že jednotlivé země si samy vyberou, jaký stupeň integrace je pro ně vhodný. Pravděpodobně by vzniklo silně spolupracující jádro, na ostatní by zbyla periferie. Spolupráce se předpokládá ve všech klíčových oblastech – v obraně a bezpečnosti, harmonizaci daňových systémů i sociálních politik.

Zemím na periferii hrozí, že se stanou členy druhé kategorie. Nejedná se je o společnou měnu a finančnictví. Rozdělení Evropy může ohrozit společný trh, ze kterého nově přistoupivší země profitují. Tohoto jevu se obává europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. "Jádro zřejmě bude zavádět nové společné politiky a standardy. Bude hrozit, že v návaznosti na ně budou omezovat vstup na trh pro zboží či služby ze zbytku Unie," řekl E15 Niedermayer.

Česká eurposlankyně Martina Dlabajová z ANO 2011 zmíněný koncept nepodporuje. "Koncept takzvané vícerychlostní (dvourychlostní) Evropy podle mne přispěje pouze k většímu prohloubení již tak rozdělené Evropy. Těžit z toho budou jedině „západní“ členské státy a ty „nově“ přistoupivší, včetně České republiky, budou hozeny přes palubu.“

„Není akceptovatelné, aby se Česká republika nebo jakýkoliv další členský stát stal členem druhé kategorie. EU je postavena na základních svobodách pohybu zboží, služeb a kapitálu a diferencovaný režim pro různé země by narušil jednotný trh a vytvořil dvoukolejnou Evropu,“ dodává Dlabajová.

Podobný názor má i Luděk Niedermayer, dvourychlostí Evropu ale považuje za lepší řešení než neschopnost. " Vedla by k tomu, že členské země, které o to stojí (a není jich málo) budou pokračovat v společném řešení některých problémů, zatím co jiné budou postupovat odlišně. Ve svém důsledku se tak EU může stát uskupením druhého řádu, se všemi důsledky politickými, bezpečnostními i ekonomickými pro Evropu a hlavně země, které v jádru nebudou."

