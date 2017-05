Všichni proti Trumpovi. Světové velmoci chtějí na summitu G7 řešit obchod i životní prostředí | E15.cz

Summit v Taormině bude podle odborníků první příležitostí světových velmocí, jak veřejně konfrontovat nového prezidenta Donalda Trumpa. Ten se dlouhodobě snaží o revizi přístupu Spojených států k Pařížské dohodě. Na základě té státy OSN přislíbily zpomalení růstu teploty klimatu, pro USA by to znamenalo snížení emisí skleníkových plynů o 26 procent v následujících osmi letech.

Trump však se smlouvou nesouhlasí a již několikrát veřejně prohlásil, že od dohody odstoupí. Důvodem mají být velké finanční náklady, které se Spojené státy přistoupením ke smlouvě zavázaly uhradit.

Očekává se, že tlak na Trumpa bude vyvíjet především německá kancléřka Angela Merkelová a velký zastánce zelené energie, nový francouzský prezident Emmanuel Macron. Své pochyby nad postupem americké hlavy státu vyjádřil při vzájemném setkání také papež František, kterému Trump slíbil, že s konečným rozhodnutím počká až po ukončení summitu na Sicílii.

Dalším klíčovým tématem diskuze světových lídrů bude Trumpův přístup k protekcionismu americké ekonomiky. „Pravděpodobně dojde k intenzivní diskuzi, kde budou státníci řešit svůj přístup k tomu, co znamená volný a otevřený (obchod - pozn. red.),“ uvedl pro agenturu Reuters ekonomický poradce Bílého domu Gary Cohn. „Pokud vy nemáte obchodní bariéry a cla, nebudeme je zavádět ani my, to je náš přístup,“ dodal Cohn.

Neméně důležitým tématem bude ale také světová bezpečnost, rovněž v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky v britském Manchesteru. Kromě zvýšení efektivity boje proti světovému terorismu se chtějí světové špičky zabývat také kyberbezpečností. Samotnou kapitolou pak má být diskuze nad situací v KLDR, převážně pak snaha o snížení bezpečnostního rizika, která představuje severokorejský raketový program.

Zástupci světových velmocí se na summitu poprvé sešli v roce 1975, tehdy však měla skupina pouze šest členů. Od roku 1998 se na setkání scházeli zástupci osmi velmocí, po anexi Krymu však bylo členství Ruska ve skupině pozastaveno.

Pravidelnými účastníky jsou nyní zástupci Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie, Spojených států a Evropské unie, kromě nich se summitů účastní také další hosté. Letos jsou jimi nejvyšší představitelé Etiopie, Keni, Nigérie a Tuniska.