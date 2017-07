Vybrat si mezi Evropskou unií a Ruskem? Naše cesta je jasná, prohlásila nová srbská premiérka | E15.cz

Pokud by Srbsko bylo nuceno vybrat si mezi bližšími vztahy s Ruskem a vstupem do Evropské unie, vybralo by si EU. Řekla to nová srbská premiérka Ana Brnabičová.

Brnabičová je podle svých slov odhodlaná pokračovat v cestě zahájené jejím předchůdcem v čele vlády Aleksandarem Vučičem, který zvítězil v prezidentských volbách a převzal úřad hlavy státu. Jejím cílem je připravit zemi pro členství v EU do konce svého mandátu v roce 2020.

„Evropská unie je to, kam jdeme. To je jasné,“ zdůraznila předsedkyně srbské vlády. „Máme s Ruskem emocionální vztahy vzhledem k tradici, kultuře a náboženství. V Srbsku je mnoho lidí, kteří v Rusku naprosto vidí našeho velkého bratra, našeho ochránce,“ dodala. Tyto pocity podle ní nelze ignorovat, „ale naše strategická cesta je EU“.

Srbsko se 7,1 milionu obyvatel se snaží následovat do EU bývalé jugoslávské republiky Slovinsko a Chorvatsko s cílem zlepšit životní úroveň obyvatelstva, která dosahuje jen něco přes třetinu unijního průměru. Země má přitom důležitou geopolitickou polohu jak pro Rusko, tak pro západní státy a obě strany se snaží rozšířit svůj vliv na jihovýchodě Evropy.

Pokud jde o sankce přijaté vůči Rusku kvůli Ukrajině, Vučić se k nim odmítl připojit. Brnabičová nemohla říct, zda by ho v tom následovala, kdyby to ohrozilo vstup do EU. „Hned teď to komentovat nemohu, protože na Balkánu je velmi obtížné zavázat se k čemukoli. Je to složitý region,“ řekla 41letá Brnabičová.