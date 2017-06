Vydírat se nenecháme, zrušte blokádu, vyzývá Katar sousedy | E15.cz

Katar nebude jednat se zeměmi, které s ním před dvěma týdny přerušily diplomatické styky, dokud tyto státy nezruší jeho ekonomickou blokádu. Prohlásil to dnes katarský ministr zahraničí šajch Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Uzavření vzdušného prostoru i pozemní hranice označil Sání za "akt agrese" a zopakoval také, že Katar si nenechá zasahovat do svých vnitřních záležitosti.

"Jednání se má vést civilizovaným způsobem, a ne pod tlakem blokády," řekl dnes před novináři v Dauhá šéf katarské diplomacie. Sání rovněž uvedl, že Katar dosud od skupiny zemí nedostal seznam požadavků. "Jejich požadavky nestojí na pevném základě, proto je dosud nepředložili," sdělil Sání.

Několik blízkovýchodních zemí, v čele se Saúdskou Arábie, Spojenými arabskými emiráty a Egyptem, před dvěma týdny přerušilo s Katarem diplomatické styky a uzavřelo svůj vzdušný prostor pro katarské aerolinky. Saúdská Arábie, která má s Katarem jako jediná pozemní hranice, uzavřela i je. To ale komplikuje zásobování Kataru, který je v dodávkách potravin téměř zcela závislý na dovozu.

Země jako důvod přerušení styků uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace, čímž ohrožuje stabilitu v regionu. Ta je ale nyní podlomena právě diplomatickou roztržkou, kterou pozorovatelé označují za jednu z nejhorších krizí mezi státy Perského zálivu. Katar obvinění odmítá a tvrdí, že těmto zemím se nelíbí jeho otevřená politika, včetně styků s šíitským Íránem. Toho považuje sunnitská Saúdská Arábie za hlavního rivala v regionu.

Šéf katarské diplomacie dnes rovněž zopakoval, že Katar si nenechá mluvit do vnitřních záležitostí. "Budeme jednat o tom, co souvisí se záležitostmi Rady pro spolupráci arabských států zálivu (GCC), ale ne o ničem, co s tím nesouvisí," uvedl Sání.

"Televize Al-Džazíra je naše věc, katarská zahraniční politika je také naše záležitost a o našich vnitřních věcech nebudeme jednat," dodal Sání. Země, které s Katarem přerušily styky, viní také katarskou Al-Džazíru z podpory teroristických skupin. Její vedení obvinění odmítlo s tím, že dává prostor všem stranám.

Podle expertů je za obviněními na adresu Al-Džazíry to, že už řadu let neváhá kritizovat rovněž autoritářská vedení některých arabských zemí. Saúdská Arábie a Jordánsko pobočky této televize předminulý týden uzavřely a stanici odebraly licenci.