Vyřešit agresory z KLDR zřejmě chvíli potrvá, poprvé přiznal Trump | E15.cz

Zbavit Severní Koreu jaderných ambicí možná nějaký čas potrvá, přiznal americký prezident Donald Trump. Spojeným státům a Číně by se to ale podle něj nakonec mohlo podařit. Trump se tak vyjádřil na závěr summitu velkých světových ekonomik G20 v Hamburku, když se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Toho vyzval, aby Peking využil svého ekonomického vlivu a na Pchjongjang vyvinul patřičný tlak.

Agentura Reuters poznamenala, že z Trumpa v neděli nevyzařovala taková netrpělivost ohledně řešení severokorejské otázky jako před několika dny, kdy Pchjongjang uskutečnil novou raketovou zkoušku. Při ní vůbec poprvé zřejmě otestoval mezikontinentální balistickou střelu.

"Oceňuji, co jste udělal v souvislosti s tak závažným problémem, se kterým se všichni setkáváme v Severní Koreji - problému, se kterým je třeba něco udělat," řekl Trump čínskému prezidentovi. "Může to trvat déle, než bych chtěl, může to trvat déle, než byste chtěli i vy. Ale nakonec se úspěch dostaví, ať tak či onak," dodal.

Pchjongjang minulý týden odpálil zřejmě svou první mezikontinentální balistickou raketu, o níž se někteří odborníci domnívají, že by mohla zasáhnout Aljašku, Havaj a možná i severozápadní pobřeží USA. Severní Korea také tvrdí, že raketa je s to nést jadernou hlavici.