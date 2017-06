Vytvoření britské koalice se blíží, jednání s unionistů s konzervativci probíhají bez komplikací | E15.cz

Jednání severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) o podpoře menšinového kabinetu Konzervativní strany britské premiérky Theresy Mayové "jdou dobře". Uvedla to dnes na twitteru předsedkyně DUP Arlene Fosterová, podle níž by mohly strany dohodu uzavřít již brzy. Podle BBC by k podpisu dohody mohlo dojít již ve středu.