Wilders sklízí úspěch. S kampaní proti běžencům může vyhrát volby

Nizozemský populista Geert Wilders vyráží do březnových voleb se slibem uzavření všech mešit, zákazu přijímání muslimských imigrantů a odchodu země z Evropské unie. Jeho Strana pro svobodu (PVV), která v sobotu oficiálně zahájila kampaň, v průzkumech vede. Vláda se jí ale v případě vítězství bude sestavovat velmi obtížně. „V Holandsku je spousta marocké lůzy, kvůli které jsou ulice nebezpečné.

Jestliže chcete svoji zem získat zpět pro nizozemský lid, můžete hlasovat pouze pro jedinou stranu,“ prohlásil Wilders ve městě Spijkenisse. Zdůraznil přitom, že ne všechny Maročany považuje za lůzu.

Soud totiž jeho podobné výroky v závěru uplynulého roku označil za diskriminaci a urážku Maročanů, avšak neuložil třiapadesátiletému politikovi žádný trest. Wildersova antiimigrační rétorika každopádně sklízí úspěch po celé zemi. PVV by podle šetření z posledních týdnů mohla získat od 26 do 35 křesel ve 150členné dolní komoře parlamentu.

V posledních volbách jich přitom obsadila patnáct. Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho v roce 2012 obdržela 41 mandátů a nyní se pohybuje kolem 22 až 27. Nizozemsko je tak dalším evropským příkladem vzestupu extremismu a populismu. Někteří Wildersovi voliči přitom v médiích uvádějí, že nechtějí, aby se stal premiérem.

Jde jim údajně o vyjádření nespokojenosti a o to, aby další strany pozměnily názory na migraci a EU. Kvůli nizozemskému volebnímu systému se do parlamentu dostává velké množství stran a je tak těžké dopředu předvídat složení budoucí vlády. V tuto chvíli se však nepředpokládá, že by Wilders mohl být při jejím sestavování úspěšný. Ostatní strany s ním spolupráci odmítají.

Premiérem se tak opět může stát Rutte. Populista ale tvrdí, že pokud se PVV podaří vyhrát s velkým náskokem, budou další politici muset akceptovat její právo na spolurozhodování o osudu země. „Nemůžete prostě ignorovat vůli dvou a půl milionu lidí,“ podotkl.