Z Ruska se prý stáhne téměř polovina amerických diplomatů | E15.cz

Z Ruska by mělo odejít 200 až 300 příslušníků amerického diplomatického zastoupení. Agentuře Ria Novosti to dnes řekl nejmenovaný zdroj z Moskvy. Ke snížení počtu diplomatického a technického personálu USA v Rusku dnes vyzvalo ruské ministerstvo zahraničí, od 1. září by zde mělo pracovat pouze 455 lidí. Kolika osob se bude toto rozhodnutí týkat, oficiálně oznámeno zatím nebylo.