Zachování volného obchodu je i v zájmu EU, říká britská velvyslankyně Jan Thompsonová

Britská vláda má v plánu zahájit odchod z Evropské unie do konce března letošního roku. Potom jí poběží dvouletá lhůta, po které Spojené království svazek států definitivně opustí. Podle britské velvyslankyně se Británie bude chtít vyhnout zbytečně dlouhým přechodným obdobím, během kterých by v zemi ještě platilo unijní právo.

„Nebude to žádné polovičaté řešení ani nebudeme následovat modely spolupráce jiných zemí, například Norska,“ vysvětlila Thompsonová. Britská vláda bude garantovat právo Čechů, kteří už na ostrovech žijí, další migrace se ale už bude omezovat.

„Je nám jasné, že čtyři svobody volného trhu jsou nedělitelné. Chceme ale získat zpět kontrolu nad migrací. Budeme se snažit dohodnout velmi ambiciózní dohodu o volném obchodu,“ doplnila velvyslankyně.

E15: Jaký bude cíl britské vlády při vyjednávání?

Cílem britské vlády je mít co nejméně dodatečných cel a regulací. Byli bychom rádi, aby to bylo co nejbližší současnému stavu. To je v zájmu Velké Británie i České republiky. Uvidíme ale, jestli se budou muset doplňovat nějaké další kontroly. Máme výhodu, že všechny naše standardy jsou sjednocené. To by mělo dohody zjednodušit.

E15: Co očekáváte od druhé strany u vyjednávacího stolu?

Mělo by být i jejím zájmem zachovat stav co nejblíže současné situaci. 26 zemí Evropské unie má vůči Velké Británii přebytek zahraničního obchodu. Je v jejich zájmu neklást obchodu překážky, poškozovaly by tím samy sebe.

Garantujete práva občanům zemí Evropské unie, kteří už ve Velké Británii žijí. Jak to bude s lidmi, kteří se tam budou chtít nově usadit?

Teď budu spekulovat, může se ale jednat o omezení na ty, kteří budou mít ve Spojeném království zajištěnou práci. Můžeme také migraci omezovat na lidi s určitými schopnostmi. Zatím jsme o tom nedebatovali.

Oslovují vás v otázkách brexitu české firmy?

Ano, mají obavy, chtějí co nejmenší narušení dodavatelských řetězců.