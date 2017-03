Začněte vyšetřovat šéfa demokratů v Senátu kvůli vazbám na Putina, požaduje Trump

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa by mělo okamžitě začít vyšetřování šéfa demokratů v Senátu Chucka Schumera kvůli jeho "vazbám na Rusko a (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Jako důkaz předložil Trump v pátek fotografii Schumera s Putinem ze září 2003. Druhé vyšetřování z "blízkých vazeb" na Rusko by se podle Trumpa mělo týkat šéfky demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiové.

Trump tak reagoval na výzvu vedení opozičních demokratů v Kongresu z tohoto týdne adresovanou ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi. Ten by měl podle Schumera a Pelosiové odstoupit proto, že loni během volební kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem a před uvedením do úřadu ministra o tom neinformoval Senát. Z pozice ministra spravedlnosti dohlíží Sessions i na vyšetřování údajných zásahů ruských hackerů do nedávných voleb v USA.

Trump se za Sessionse ve čtvrtek postavil. V pátek pak zveřejnil na twitteru fotku Schumera, jak si dává kávu a donut (americkou koblihu) na benzínce v New Yorku. K fotce Trump napsal: "Měli bychom zahájit okamžité vyšetřování senátora Schumera a jeho vazeb na Rusko a Putina. Totální pokrytec!"

Schumer se k fotce ze září 2003 přihlásil a řekl, že byla pořízena, když Putin na Manhattanu slavnostně otevíral benzínovou čerpací stanici ruské firmy Lukoil. O akci tehdy informovala řada médií, což Schumer na twitteru připomněl. A dodal, že by velmi rád pohovořil pod přísahou o své schůzce s Putinem, která se konala za přítomnosti tisku a veřejnosti.

Senátor tak reagoval na skutečnost, že Sessions o roli Ruska v kampani vypovídal před potvrzením do funkce ministra v Senátu, ale o svých kontaktech s ruskou ambasádou nemluvil.

Trump v pátek také na twitteru vyzval "ke druhému vyšetřování blízkých vztahů s Ruskem", které by se podle něj mělo týkat Nancy Pelosiové. Jako argument připojil Trump fotku z roku 2010, na níž je Pelosiová s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem a ruským velvyslancem v USA Kisljakem a dalšími muži, včetně republikánského člena Sněmovny reprezentantů Maca Thornberryho.

Pelosiová dříve popřela, že by se s Kisljakem setkala, její mluvčí posléze upřesnila, že se nikdy nesešli sami dva. K Trumpově tweetu Pelosiová uvedla, že prezident "nechápe rozdíl" mezi oficiální schůzkou s přítomností tisku a "tajnou schůzkou", o níž Sessions podle ní "lhal pod přísahou".