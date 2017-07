Americká koalice se při bojích o Mosul dopouštěla válečných zločinů, tvrdí Amnesty International | E15.cz

Koaliční mluvčí Joe Scrocca dnes řekl, že "válka není nic příjemného a předstírat něco takového by bylo pošetilé". "Ve válce jsou jak životy civilistů, tak životy vojáků ohroženy," dodal.

Irácký premiér Hajdar Abádí v pondělí oficiálně oznámil vítězství nad takzvaným Islámským státem ve strategicky důležitém městě Mosul na severu země. Bitva o druhé největší irácké město trvala devět měsíců. I přes ohlášení vítězství vládních sil střety v části západního Mosulu pokračovaly i v úterý.

Organizace Amnesty International v úterý ve své zprávě označila bitvu o Mosul za "civilní katastrofu". V západní části města bylo podle AI při koaličních útocích pravděpodobně zabito na 5800 lidí, kteří se neúčastnili bojů. AI se přitom odvolala na organizaci Airwars, která monitoruje civilní oběti při operacích koalice proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii.

"Rozsah a závažnost civilních ztrát během vojenské operace s cílem znovudobytí Mosulu musí být okamžitě veřejně přiznány vládami v Iráku a v zemích, které jsou součástí koalice vedené USA," řekla Lynn Maaloufová z AI.

Podívejte se jak to vypadá po bojích v Mosulu:

720p 360p REKLAMA Trosky Mosulu • VIDEO Reuters/Info.cz

Organizace uvedla, že mezinárodní právo porušovaly v Mosulu všechny bojující strany, přičemž radikálové z IS zabíjeli civilisty bez soudu, vyháněli je z domovů a používali je jako lidské štíty.

Irácké a koaliční síly zase podle Amnesty International "používali v hustě osídlených městských oblastech nepřesné, výbušné zbraně". To již v úterý odmítl velitel koalice, americký generál Stephen Townsend. "Odmítám, že by koaliční palba byla nějakým způsobem nepřesná, nezákonná nebo že by nadměrně cílila na civilisty," řekl a vyzval AI, aby nejprve ověřila své informace, než bude činit podobná prohlášení.

Džihádisté z IS ovládli Mosul v červnu 2014, kdy z tamní velké mešity vůdce IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. Irácká televize Súmaríja v úterý oznámila, že Islámský stát potvrdil dřívější informaci Ruska, že Bagdádí je po smrti. Bílý dům a americké ministerstvo obrany ale následně uvedly, že takové informace nemají.

Vládní ofenziva za znovudobytí Mosulu, který byl poslední významnou baštou IS v zemi, začala v polovině loňského října. Při operaci zahynuly tisíce lidí, celé čtvrti města byly srovnány se zemí a téměř 900 tisíc obyvatel Mosulu muselo opustit své domovy.

Americký generál Townsend varoval, že Islámský stát nebyl v Iráku zcela zničen a že je třeba připravit se na další tvrdé boje. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Husajn označil pád IS v Mosulu za "bod zvratu", připomněl však, že Islámský stát nadále páchá násilí na lidech ve městě Tal Afar západně od Mosulu a ve městě Havíja nacházejícím se jižně od Mosulu. Apeloval také na iráckou vládu, aby v dobytém Mosulu respektovala lidská práva. "Ačkoli jsou zločiny IS strašlivé, není tady místo na odplatu," uvedl.