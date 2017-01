Americký soud chrání cizince, zakázal je vyhošťovat. Přečtěte si podrobnosti o jeho rozhodnutí

Přinášíme materiál agentury DPA, jenž vykládá situaci po soudním rozhodnutí o migračním nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký prezident Donald Trump uvalil na mnoho muslimů zákaz přicestovat do USA. Jeho výnos se skládá z několika částí. Soud v New Yorku k tomu vydal v noci na dnešek předběžné opatření. Co znamená v jednotlivostech? - Kdo je v současnosti na základě vyhlášky zadržován, nesmí být zatím poslán do své vlasti. Platí to pro všechny, kdo mají platné vízum nebo takzvanou zelenou kartu či jsou součástí amerického programu pro uprchlíky nebo jsou jinak úředně oprávněni přijet do USA. - Některé části Trumpova výnosu jsou zmrazeny, než se vyjasní detaily. Rozhodnutí soudu naznačuje, že dekret velmi pravděpodobně porušuje americkou ústavu. Objasnit by se to mělo pravděpodobně v únoru. - Není jasné, zda všechny zadržené osoby musí být propuštěny na svobodu. Žalobci na tom trvají, ale tento bod zůstává zatím otevřený. - Soud rozhodl v New Yorku, ale jeho rozsudek platí celostátně. - Soudkyně uložila vládě ve Washingtonu, aby zveřejnila seznam všech zadržených. Pravděpodobně je jich kolem 200. - Nadále účinná zůstává část výnosu, jenž zakazuje na zatím omezenou dobu příjezdy z určitých zemí. Americká unie občanských práv (ACLU) a další organizace připravují další žaloby, které napadnou i tuto část Trumpova výnosu.