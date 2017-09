Američtí operátoři T-Mobile US a Sprint jednají o fúzi, tvrdí média. Akcie společností stoupají | E15.cz

Američtí mobilní operátoři T-Mobile US a Sprint jednají o fúzi. Akcie obou podniků v reakci na tuto zprávu výrazně posílily. Zdroje nicméně upozorňují, že jednání si vyžádají ještě řadu týdnů a že jejich výsledek je nejistý. T-Mobile US je podle počtu zákazníků třetím největším mobilním operátorem v USA, Sprintu patří čtvrtá příčka.

T-Mobile US je součástí německého telekomunikačního gigantu Deutsche Telekom, zatímco většinovým vlastníkem Sprintu je japonská společnost SoftBank Group. Podle zdrojů televize CNBC by se v případě fúze operátorů T-Mobile US a Sprint stal většinovým vlastníkem sloučeného podniku Deutsche Telekom. Firmy se ke zprávě televize CNBC odmítly vyjádřit.

Tržní hodnota společnosti T-Mobile US se pohybuje kolem 51 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), zatímco tržní hodnota Sprintu dosahuje zhruba 30 miliard dolarů (655 miliard korun).

Sprint před více než třemi lety vzdal rozhovory o převzetí T-Mobile US kvůli odporu ze strany amerických regulačních úřadů. Tehdejší návrh Sprintu předpokládal, že kontrolu nad sloučeným podnikem bude mít SoftBank.