Bagdádí je naživu, Rusové ho nezabili, tvrdí velitel kurdské tajné služby | E15.cz

Vůdce radikální organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí je naživu. Na 99 procent si je tím jist velitel tajné služby v iráckém Kurdistánu Láhaur Talabání. Rusko už v červnu ohlásilo Bagdádího zabití při jednom z náletů, v červenci pak jeho smrt potvrdil Irák na základě zdrojů ze severoirácké provincie Ninive, kde Bagdádí působil.

Spekuluje se už také o Bagdádího nástupci. Talabání však všechny tyto zprávy popřel. "Bagdádí je určitě živ, není po smrti. Máme informace, že žije, věříme tomu na 99 procent. Nezapomínejte, že se jeho minulost váže k Al-Káidě v Iráku. Schovává se před tajnými službami, ví, co dělá," prohlásil šéf jedné ze dvou kurdských rozvědek. Podle něj je Bagdádí nyní v okolí syrské Rakky.

Bagdádí na veřejnosti nebyl moc vidět, v roce 2014 z mešity v Mosulu vyhlásil chalífát IS na území severního Iráku a Sýrie, které tehdy IS obsadil.

Nyní byl IS poražen v Mosulu a snaží se udržet své pozice v syrské Rakce.

Ačkoli se hovoří o porážce IS v Iráku i Sýrii, Talabání je k těmto zprávám skeptický. Podle něj IS změní taktiku, i když se potýká se zhoršenou morálkou svých lidí. Porazit tuto organizaci podle Talabáního potrvá ještě tři čtyři roky. Skupina pak podle něj přejde do režimu povstalecké organizace.

Talabání si myslí, že vedení organizace se ujmou velitelé tajnýcyyyyaaah služeb z doby bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna, kteří už nyní určují taktiku IS.

Arabské zdroje uvádějí, že jako nejpravděpodobnější příští vůdce IS připadá v úvahu nynější velitel oddílů IS v Libyi Tunisan Džaláladdín Túnisí, který byl Bagdádímu blízký.