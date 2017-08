Balkánské státy budují hlubší ekonomickou spolupráci, chtějí zásadní transformaci | E15.cz

To vše by podle Ramy mělo "urychlit ekonomický rozvoj celé oblasti a zvyšování životní úrovně obyvatel (dotyčných zemí) na cestě do Evropské unie".

Summitu se kromě Ramy zúčastnili šéfové vlád Srbska, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Černé Hory. Přítomni byli podle agentury AP i evropský komisař pro rozšíření EU Johannes Hahn a viceprezident Světové banky Cyril Muller.

"Vytvoření ekonomické oblasti podporuje evropské integrační úsilí těchto zemí a zároveň napomáhá jejich lepší budoucnosti. Zároveň se vše dělá v zájmu zlepšení životních podmínek občanů," komentoval výsledky summitu Hahn.