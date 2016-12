Bild: Polský řidič kamionu žil až do konce masakru, možná zabránil větší katastrofě

Šéf Svazu německých kriminalistů André Schulz je přesvědčen, že policie bude mít již brzy nového podezřelého z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně, při němž zahynulo 12 lidí. Zatím dostala na 500 tipů. "Jsem poměrně optimistický, že možná už zítra nebo v blízké budoucnosti budeme mít nového podezřelého," řekl Schulz v úterý večer ve veřejnoprávní televizi ZDF. Je toho mnoho, o čem nyní nemůže mluvit, policie podle něj má ale dobré indicie, které by ji mohly navést správným směrem. Policisté nyní podle Schulze vyhodnocují mimo jiné otisky prstů, stopy DNA či data o pohybu mobilních telefonů v oblasti útoku. Policie sice krátce po útoku v pondělí večer zatkla podezřelého Pákistánce, neměla proti němu ale dostatek důkazů. V úterý večer ho tedy propustila. K útoku se v úterý večer přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Spojené státy ale uvedly, že mají prozatím příliš málo informací na to, aby mohly potvrdit, že jsou za tímto činem skutečně teroristé z IS.