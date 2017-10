Boje na Ukrajině stále pokračují, letos v Donbasu zemřelo 162 vojáků | E15.cz

Již 162 ukrajinských vojáků bylo od začátku letošního roku zabito v potyčkách s proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny, nehledě na příměří. Uvedl to v pátek předseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij jako argument, proč by Spojené státy měly Ukrajině dodávat i smrtící zbraně. Kyjev tvrdí, že v Donbasu čelí ruské agresi, zatímco Moskva popírá jakékoli zapojení do konfliktu, který si za tři roky vyžádal více než 10 tisíc životů.