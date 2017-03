Boje s Islámským státem o Mosul pokračují, desítky tisíc civilistů prchají

V Mosulu a jeho okolí není dostatek zdravotnického personálu, který by mohl ošetřit velké množství pacientů. Ambulance, které odvážejí naléhavé případy do nemocnic mimo město, nejsou schopné zvládnout množství zraněných.

Týmy Lékařů bez hranic v okolí Mosulu přijaly za poslední dva měsíce přes 1800 pacientů, kteří potřebovali život zachraňující lékařskou péči. 1500 z nich utrpělo zranění v důsledku konfliktu.

Počátkem března zaznamenaly týmy Lékařů bez hranic vážnou podvýživu u dětí přicházejících ze západního Mosulu. Ve městě není k dostání kojenecké mléko, je zde nedostatek jídla a pitné vody. Zásobovací cesty byly odříznuty. „Je potřeba okamžitě léčit podvýživu a poskytnout adekvátní potravinovou pomoc vysídleným, kteří přicházejí z Mosulu,“ zdůrazňuje lékařka Isabelle Defourny.

Situace na místě je ještě komplikovanější kvůli tomu, že irácké vládní síly se kvůli probíhajícím intenzivním bojům marně snaží evakuovat obyvatele západního Mosulu, a to zejména z okolí historického centra a velké mešity. Následně by mohly oblast zbavit ostřelovačů Islámského státu (IS). Realizovat evakuační plán se ale kvůli bojům zatím nedaří.

V minulých týdnech vládní jednotky dobyly z rukou islamistů komplex budov regionální vlády, což jim otevřelo cestu k postupu do historického centra. Další postup je ale podstatně obtížnější, protože v hustě obydleném centru ztěžují boj úzké uličky.

Armáda zatím ovládá asi 60 procent západního sektoru Mosulu a islamisté tamní civilisty využívají jako živé štíty. Z oblasti bojů uprchly desetitisíce lidí, zůstává jich tam ale podle odhadů kolem 600 tisíc. Vládní jednotky jsou podle Reuters jen několik set metrů od velké mešity, který je strategickým a symbolickým bodem západní části města.

Druhé největší město Iráku ovládl IS v červnu 2014, kdy z tamní velké mešity jeho vůdce abú Bakr Bagdádí vyhlásil na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát. Vládní ofenziva za znovudobytí Mosulu, který je nyní poslední významnou baštu IS v zemi, začala v polovině loňského října.