Britové chtějí, aby brexit vedla premiérka Mayová, zjistil průzkum | E15.cz

Vyplývá to z průzkumu, který dnes tváří v tvář aktuálním debatám o budoucnosti předsedkyně vlády zveřejnil list The Telegraph.

Přinejmenším do takzvaného brexitu, který by se měl uskutečnit v březnu roku 2019, by chtělo Mayovou v čele vlády vidět 57 procent dotázaných. Anketu agentura ORB pro britský list provedla krátce po nevydařeném projevu Mayové na výroční konferenci Konzervativní strany v Manchesteru.

Řeč, kterou mnozí komentátoři označovali za zásadní pro budoucnost britské premiérky, Mayové příliš nevyšla. Poznamenala ji mimo jiné její hlasová indispozice, ale i komik, který jí údajně ve jménu ministra zahraničí Borise Johnsona předal vytištěný formulář P45. Právě ten dostávají lidé v Británii při propuštění z práce.

O šéfovi britské diplomacie Johnsonovi, který byl jedním z hlavních zastánců brexitu před loňským červnovým referendem, se dlouhodobě spekuluje jako o možném nástupci současné předsedkyně vlády. Podle mnohých se snaží pozici premiérky systematicky podkopávat. Johnsona ale podle průzkumu za politika, který by lépe vedl zemi v bouřlivých časech brexitu, považuje podle průzkumu jen 20 procent dotázaných.

Křeslo se pod Mayovou začalo kývat už letos v červnu poté, co její konzervativci ztratili v předčasných volbách absolutní většinu v parlamentu. Hlasování přitom vyvolala sama premiérka ve snaze upevnit svou pozici před jednáním o odchodu Británie z Evropské unie.

Podle mluvčího agentury ORB Johnnyho Healda mohl paradoxně nevydařený proslov z minulého týdne Mayové pomoci získat podporu. "Žertíky, výzvy k odstoupení, selhání a ošklivý kašel přinutily veřejnost postavit se na její obranu," řekl.