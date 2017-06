Britové znají totožnost třetího útočníka z Londýna, je to Ital marockého původu | E15.cz

Podle italského listu Corriere della Sera byl Youssef Zaghba synem Maročana a Italky pocházející ze severoitalského města Boloňa. Narodil se údajně v roce 1995 v marockém Fezu. Loni mu podle listu italská policie zabránila v odletu z Boloně do Turecka, odkud se chtěl dostat do Sýrie. Italská agentura ANSA uvedla, že místní policie britské kolegy o Zaghbově snaze vycestovat na Blízký východ informovala. Podle britské policie Zaghba žil v poslední době ve východním Londýně a nebyl v hledáčku policie ani tajných služeb.

Po potvrzení totožnosti třetího atentátníka policie rovněž oznámila, že v souvislosti s vyšetřováním útoku v Londýně zadržela ve čtvrti Barking 27letého muže. Ten by měl být v současnosti jediným člověkem ve vazbě, neboť všech 12 dříve zadržených lidí policisté propustili. Na předměstí Barking policie zatýkala už v neděli.

Při teroristickém útoku v centru Londýna v sobotu v noci zemřelo sedm osob a desítky dalších byly zraněny. Atentát se odehrál na mostě přes řeku Temži a v několik set metrů vzdálené čtvrti Borough Market. Trojice útočníků na mostě najela vysokou rychlostí dodávkou do lidí na chodníku a v nedaleké čtvrti pak zaútočila na přítomné noži. Policie atentátníky krátce po ohlášení incidentu zastřelila.

Už v pondělí britská policie zveřejnila totožnost dvou pachatelů útoku. Jeden z nich, 27letý Khuram Shazad Butt, britský občan, který se narodil v Pákistánu, byl v minulosti v hledáčku tajných služeb. Loni se objevil v dokumentu britské stanice Channel 4 s názvem The Jihadis Next Door (Džihádisté od vedle). Byl v něm zachycen spolu s dalšími muži, kteří rozvinuli v parku vlajku organizace Islámský stát (IS).

Policie dnes kvůli údajnému nedostatečnému sledování Butta čelila kritice. Šéf britské protiteroristické jednotky Mark Rowley ale uvedl, že policisté Butta po incidentu s vlajkou prověřili, nenašli však nic, co by nasvědčovalo tomu, že plánuje teroristický útok. Podle listu The Times byl Butt v kontaktu s jedním z pachatelů atentátů v londýnské městské hromadné dopravě z roku 2005. Navzdory tomu loni několik měsíců pracoval v londýnském metru.

Pákistánská policie dnes provedla razii v restauraci ve městě Džhelum, která patří Buttovu strýci. Podle místního tisku šlo o "preventivní opatření".

Další útočník, jehož totožnost je známa již od pondělí, občan Maroka a Libye Rašíd Radván (v anglickém přepisu Rachid Redouane), stejně jako Zaghba britským úřadům dříve znám nebyl.