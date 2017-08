Britská centrální banka stávkuje, poprvé za 50 let | E15.cz

Pomocný personál britské centrální banky vstoupil poprvé za 50 let do stávky a požaduje zvýšení platů. Informují o tom dnes místní média. Třídenní stávka v Bank of England (BoE) se přitom ve čtvrtek překrývá s měnovým zasedáním, na kterém se mimo jiné rozhoduje o úrokových sazbách.