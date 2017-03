Bývalý význam a koloniální rozpětí Nizozemska je pryč, ne ale v EU

Před čtyřmi sty let vládlo Nizozemsko světovému obchodu. Psaly se zlaté časy a nizozemská společnost Verenigde Oostindische Compagnie se zkratkou VOC obstarávala veškeré byznysové aktivity ve východní části tehdejšího koloniálního impéria.

Historikové mluví dokonce o první akciové firmě na světě, připomíná německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dnes je bývalý význam a koloniální rozpětí země pryč. Vzato z hlediska globální politiky, kope Nizozemsko, jehož voliči se právě vydali k volebním urnám, druhou ligu.

Ne tak v Evropské unii. Tam jsou Nizozemci stále v první desítce. Se sedmnácti miliony obyvatel jsou osmí, hustotou osídlení – s výjimkou Malty – pořadí vedou. A hospodářsky jsou na tom ještě lépe. Jejich ekonomika se drží svým výkonem na 17. místě celosvětově, měřeno hrubým domácím produktem na dolarové bázi. V EU patří Nizozemsku šesté místo, hrubý produkt v přepočtu na hlavu přisuzuje nížinaté zemi dokonce bronz.

Pro srovnání – na jednoho Nizozemce připadá ročně 40 900 eur, kdežto na Němce 37 900. Silně decentralizované Nizozemsko, jehož hlavní město Amsterdam není sídlem vlády (úřaduje v Haagu), představuje v současnosti důležitou adresu pro mnohé zahraniční podniky. Tady se historie obrací: zatímco kdysi se odtud panovalo, teď se tam mnozí stěhují, aby panovali.

Vzpomeňme klasickou poznámku u mnoha firem – že fungují podle nizozemského práva. Důvodem je vyspělý daňový systém, za nímž se stěhují mnohé holdingové společnosti, například nizozemsko-britský potravinářský kolos Unilever, ropný koncern Shell, IBM, ING, IKEA a Nokia.