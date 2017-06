Černá Hora rozšíří řady NATO, může ale přijít o dobré vztahy s Ruskem | E15.cz

Balkán je jednou z historických zájmových sfér Ruska. Černá Hora s Moskvou dlouhodobě udržovala dobré vztahy, ruský vliv je patrný i v černohorské ekonomice. Země se ale prostřednictvím premiéra Duška Markoviče přihlásila k prozápadnímu směrování a integraci do západních struktur. Stává se tak po Chorvatsku a Slovinsku třetí členskou zemí NATO v regionu.

Moskva omezení vlivu na Balkáně přijala s nelibostí. V posledních měsících Rusové přišli s hospodářskými omezeními, které těžce dopadají například na ruské turisty v Černé Hoře, čímž tamější turismus přichází o značnou část příjmů. Sankce se týkají i černohorských výrobků. Rusové už zakázali dovoz černohorského vína, oficiálním důvodem jsou hygienické standardy. Rozkoly se však projevují i v jiných než ekonomických oblastech.

Na moskevském letišti Domodědovo byl dokonce zadržen černohorský poslanec Miograd Vukovič. Ten přitom v Moskvě pouze přestupoval na let do Běloruska. Po zadržení byl údajně na letišti držen osm hodin bez jídla a pití, teprve potom se mohl vrátit do vlasti.

Vláda reagovala protestní nótou. Ruská strana vysvětlovala incident tak, že zmíněný poslanec je na seznamu nežádoucích osob, protože podpořil zapojení Černé Hory do protiruských sankcí.

Severoatlantická aliance se rozšiřuje po osmi letech od vstupu Chorvatska. Černá Hora se stane už devětadvacátým členem. V dohledné době by se NATO mohlo rozšířit na Balkáně ještě o Makedonii.