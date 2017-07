Češi se ve Švédsku zapletli do bezpečnostního skandálu. Bylo to fiasko, říká švédský premiér | E15.cz

"To, co se stalo v (dopravní správě) Transportstyrelsen, bylo fiasko. Z tohoto důvodu vláda vyměnila vedení úřadu a zajistila, aby další příslušné úřady přijaly opatření, která zhoubné dopady zmírní," uvedl Löfven v písemném prohlášení.

Na odpolední tiskové konferenci pak premiér prohlásil, že si za vyjádřením v dřívějším tiskovém prohlášení stojí a že incident považuje za porušení zákonů a za riziko, které dalo všanc bezpečnost Švédska a jeho občanů.

Tiskové konference s premiérem se zúčastnili například šéf tajné policie Säpo Anders Thornberg, vrchní velitel švédské armády Micael Bydén nebo nový ředitel Transportstyrelsenu Jonas Bjelfvenstam. Bjelfvenstam novinářům řekl, že incident považuje za nepřijatelný. Dodal také, že prozatím nebyly zjištěny žádné známky toho, že by se tajné informace dostaly mimo okruh těch, kteří k nim měli přístup.

Minulý týden média zveřejnila informace, podle kterých si švédská dopravní správa Transportstyrelsen v roce 2015 objednala u IBM údržbu počítačových sítí. Při předávce systémů ale švédský úřad nedodržel bezpečnostní postupy, takže trojice českých techniků IBM měla i bez příslušné bezpečnostní prověrky možnost přístupu ke všem uloženým datům dopravní správy včetně tajných databází.

Jedna z databází shromažďovala kriminální záznamy, druhou tvořil seznam podezřelých, kteří v mnoha případech ještě nevěděli, že jsou předmětem vyšetřování.

Bezpečnostní experti nyní takové selhání kritizují a tvrdí, že díky přístupu do databází technici mohli, pokud by chtěli, veškerá data libovolně měnit či mazat. Poukazují také na to, že zájem o uložené údaje by mohl mít organizovaný zločin a také cizí státy.

Vedle Čechů získali přístup do citlivých částí švédských sítí i srbští počítačoví správci. Ti konkrétně podle deníku Dagens Nyheter mohli přes zabezpečenou švédskou vládní síť sledovat komunikaci mezi dopravní správou a 34 dalšími švédskými vládními agenturami. Celý systém je navíc připojen k chráněné unijní síti TESTA. Do ní mohou ze Švédska vstupovat jen vybraní lidé, kteří prošli příslušným školením.

Tehdejší šéfka Transportstyrelsenu Maria Aagrenová byla kvůli skandálu letos v lednu propuštěna a po vyšetřování švédské tajné policie Säpo dostala pokutu 70 tisíc švédských korun (190 tisíc korun českých).

Aféra ve Švédsku opět vyvolala debatu o nedostatečné ochraně kybernetického prostoru. Politická opozice kritizuje vládu a chce vědět, kdy přesně se o incidentu dozvěděla a proč nebyl informován parlament. Švédská ministryně dopravy Anna Johanssonová se proto podle portálu The Local chce tento týden sejít s parlamentním výborem pro dopravu, aby s ním záležitost projednala. Na úterý si pak justiční výbor předvolal ministra vnitra Anderse Ygemana.

Johanssonová mezitím v rozhovoru s tiskovou agenturou TT řekla, že byla o všem informována se značným zpožděním až letos v lednu. Dodala, že státní tajemník jejího resortu přitom o všem věděl zřejmě již od loňského února a že přibližně v té době se o skandálu dozvěděl i Ygeman.