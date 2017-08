Čína kritizuje výzvy k uvalení dalších sankcí na KLDR | E15.cz

KLDR v noci na úterý středoevropského letního času uskutečnila zkoušku balistické střely středního doletu Hwasong-12, která přeletěla severojaponský ostrov Hokkaidó a dopadla do Tichého oceánu. Rada bezpečnosti OSN na svém mimořádném zasedání zkoušku jednomyslně odsoudila, novými sankcemi Pchjongjangu ale nepohrozila.

Japonsko ve středu žádalo Spojené státy, aby v Radě bezpečnosti navrhly uvalení nových sankcí na Severní Koreu. Podle diplomatů citovaných listem The Japan Times by tyto sankce mohly být namířeny proti Severokorejcům, které diktátorský režim v Pchjongjangu vysílá pracovat do zahraničí a od nichž získává tvrdou měnu. Sankce by mohly zasáhnout i vývoz textilních výrobků z KLDR a dodávky ropy.

Japonský premiér Šinzó Abe a americký prezident Donald Trump se ve svém druhém telefonátu od severokorejského testu ve středu večer středoevropského letního času shodli na nutnosti zesílit tlak na KLDR.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes odsoudilo výzvy k zpřísnění sankcí vůči Pchjongjangu. "Jisté země ignorují výzvy k dialogu a nemluví o ničem jiném než o sankcích... Svými činy a slovy hrají destruktivní roli," uvedla na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.

Mluvčí rovněž zdůraznila, že situace na Korejském poloostrově je vážná a že se nejedná o žádnou počítačovou hru.