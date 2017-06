Čína podle Američanů pomáhá KLDR v budování jaderného programu, USA proto odstartovaly sankce | E15.cz

Před necelými dvěma týdny hovořil americký prezident Donald Trump o tom, že spolupráce s Čínou v tomto směru nefunguje.

"Ačkoli velmi oceňuji úsilí prezidenta Si Ťin-pchinga pomoci nám se Severní Koreou, nefunguje to," napsal na twitteru Trump 20. června. Sankcemi čínským firmám a bankám, které obchodují s totalitní Severní Koreou, pohrozil už letos v březnu během návštěvy v Pekingu americký ministr zahraničí Rex Tillerson.

Ministerstvo financí zařadilo nyní na sankční seznam mimo jiné malou banku Bank of Dandong, která sídlí na severovýchodě Číny u hranic s KLDR. Jejím hlavním akcionářem (s asi pětinovým podílem) je podle listu The Financial Times město Tan-tung (Dandong), v němž banka sídlí. Podle USA tato banka pere špinavé peníze pro Pchjongjang a pomáhá miliony dolarů firmám, které jsou zapojeny do severokorejského jaderného programu.

Sankce uvalily USA ve čtvrtek také na společnost Dalian Global Unity Shipping, která přepravuje mezi Čínou a KLDR zejména uhlí a ocelářské výrobky. Podle Washingtonu, který se odvolává na tým expertů OSN, ale tato firma porušila embargo vůči KLDR na dovoz luxusního zboží.

Na černé listině USA se nově ocitly také dva čínští podnikatelé.

Čína je hlavním obchodním partnerem KLDR, na jejím zahraničním obchodu se podílí z asi 90 procent. Sankce vůči některým čínských firem obchodujícím s KLDR uvalila už vláda předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy.