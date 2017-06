Čína vyvíjí nový typ válečných plavidel. Mají zvládnout fungovat jako loď i ponorka zároveň | E15.cz

Pokud lze věřit zprávám z Říše středu, tak se čínské námořnictvo vydalo směrem k nové technologii pro válčení na moři. Vyvíjí gigantické vojenské lodě, které se mohou potopit jako ponorky anebo se dovedou rychle pohybovat po vodní hladině.

Je to splněný sen moderních teoretiků námořních válek. Ti sní o návratu zašlé slávy bitevních lodí, kterým by vrátily moc právě veliké výzbrojní lodě, převážející stovky a stovky řízených střel. Bojové lodě by tyto střely odpalovaly na pozemní i námořní cíle. Kdyby jich měly k dispozici velký počet, tak by šlo o úctyhodnou bojovou sílu. Teď se zdá, že Čína uvede tento sen ve skutečnost.

Čím by byla ponorná výzbrojní plavidla tak zajímavá? Pokud se totiž takové plavidlo celé nebo alespoň z větší části ponoří, tak tím zmenší svůj radarový odraz, stejně jako vizuální obraz. Také je tím pádem chráněno před většinou dnešních hrozeb raketovým útokem.

V čínských zdrojích kolují dvě verze takového plavidla. V jedné z nich jde válečné plavidlo, schopné plout velkou rychlostí, které má potopený prakticky celý trup, ale nad hladinou zůstávají konstrukce s obrannými zbraněmi a radar.

Druhá, více konvenční verze představuje kompletně ponořené plavidlo, tedy ponorku, se dvěma věžemi. Obě plavidla by přitom měla pojmout 20 tisíc tun nákladu munice a materiálu pro bojová plavidla.

Ponorná výzbrojní plavidla by se mohla účastnit tajných misí, kdy by se pohybovala prakticky celá pod vodou. V případě nutnosti rychlého zásahu skupiny válečných lodí by se ale mohla taková plavidla hladinové verze vynořit a obětovat svou nenápadnost, aby držela krok s flotilou.

Nové výzbrojní lodě budou spoléhat na ochranu letadel z letadlových lodí a povrchových bojových plavidel. Na oplátku jim poskytnou množství raket nejrůznějších typů, od obranných střel až po útočné rakety a střely s plochou drahou letu.