Číňané se ve školkách vrací ke Konfuciovi, má učit tradiční hodnoty

S čepičkou vzdělanců na hlavě se děti sklánějí před sochou Konfucia. Tohoto učence, který byl kdysi v lidové Číně zakázán, dnes za podpory úřadů rehabilitovaly soukromé školky. Děje se tak ve společnosti, která ztrácí své kořeny. "Naše úcta náleží Mistru Konfuciovi, děkujeme za dobro vašeho vyučování," odříkává třicítka žáčků ve věku od dvou do šesti let.

Jejich školka je v budově, která září novotou a nachází se v průmyslové metropoli Wu-chan v centrální Číně. Děti zajíkavě předčítají suchopárné průpovědi promítané na obrazovku. Pětiletý Ču Paj-čchang se svěřuje, že mravoučným zásadám ve staré čínštině moc nerozumí, ale odříkává je s nadšením: "Je to velmi zajímavé," říká.

Soukromá škola Ti-c'-jüan (škola žáků, kteří se setkávají se svým osudem) byla otevřena se souhlasem obecního úřadu v roce 2015 a má 160 žáků.

"Navštívili jsme dvě státní mateřské školy, než jsme si tuhle vybrali," říká Paj-čchangův otec Ču Ming-chuej, jehož neodradilo půlroční školné ve výši sedmi tisíc jüanů (26 tisíc korun). "Nechápeme všechno, co náš synek recituje, ale máme radost, že se učí zásady, podle kterých Čína žila asi dva tisíce let," citovala jej agentura AFP.

Učení Konfucia, který žil v 6. až 5. století před Kristem a který prosazoval úctu k tradicím s cílem udržet harmonii ve společnosti, se stalo součástí oficiální ideologie Číny za doby císařů.

"Vštěpujeme dětem základy lásky k rodičům, úcty k pedagogům a soucitu," vysvětluje ředitelka školky paní Š'. "V šesti letech žáci umějí recitovat velké konfuciánské klasiky," dodává.

Konzervativní je i výuka "zábavných" aktivit: chlapci se učí čínské šachy, zatímco dívky se ve vedlejší místnosti věnují čajovému obřadu. Na programu je i Ti-c'-kuej, příručka ze 17. století, vštěpující bezvýhradnou poslušnost k rodičům a starým lidem. Narozeniny některého žáčka se tak stávají příležitostí pro vyjádření synovské úcty: "Pamatuj, že to byl den, kdy tě matka za velkých bolestí přivedla na svět," říká učitelka zkroušenému chlapečkovi, který klečí před babičkou.

Podobná zařízení s tradiční výchovou prosperují a podporuje je rostoucí střední třída. Jsou však ještě okrajovou záležitostí a jejich počet je obtížné zjistit. Z 223 700 mateřských škol v zemi bylo počátkem loňského roku více než 65 procent soukromých a chodilo do nich 23 milionů žáčků. Když dítě dosáhne šesti let, většina rodin si volí státní základní školy, kde začíná přísný program až do nástupu na univerzitu.

Asociace Čínská konfuciánská nadace měla na počátku loňského roku jen 300 škol, ačkoli tvrdila, že se jejich počet blíží k tisícovce.

Společnost Tchung-süe-kuan otevřela loni ve Wu-hanu první zařízení, které nabízelo víkendové kurzy. Dnes už má v celé zemi více než 120 škol se 40 tisíci žáky. Její zakladatel Li Kuang-pin brzy vycítil vhodnou příležitost: "Po ekonomické prosperitě mají Číňané potřebu vrátit se ke kořenům. Potřebují duchovní výchovu," říká.

"Dnešní děti jsou egoistické, příliš individualistické. Společnost jim nabízí jen frivolního ducha. Ve státních školách jsou konfuciánští klasici opomíjeni," říká Mej Jüan, matka jednoho z žáků a úřednice jednoho vládního institutu.

Komunisté, kteří nastoupili k moci v roce 1949, konfuciánství potírali a kulturní revoluce udělala z tohoto učence oblíbený terč. Situace se změnila za prezidenta Si Ťin-pchinga, který rád filozofa cituje. Na tom ale není nic nového: už čínští císařové využívali konfuciánství k upevnění moci.