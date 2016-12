Civilisté v Aleppu mají novou naději, dohoda počítá s další evakuací měst

V obležení vládních jednotek, jejich spojenců nebo rebelů zůstává až čtyřicítka syrských měst a vesnic. Podobné katastrofy jako v Aleppu by se tak v různém měřítku mohly opakovat. Obyvatelé těchto míst nyní neskrývají obavy o osud svůj a svých rodin. Malé město Madája, které padlo do obklíčení vládních jednotek a Hizballáhu v červenci 2015, se už v minulosti dostalo do pozornosti světových médií. Přinášela záběry vyhladovělých obyvatel včetně malých dětí. Místní jsou zásobeni jen minimálním množstvím potravin a léků, navíc nemají čím topit. Madája přitom leží v horách ve výšce 1300 metrů nad mořem. „V noci je pět stupňů pod nulou. Pokud se chceme ohřát nebo něco uvařit rozbíjíme nábytek z ložnic a obývacích pokojů,“ vylíčil al-Džazíře situaci student zubního lékařství a jeden z posledních zdravotníků ve městě Muhammad Darviš. Jinde lidé překopávají zem, aby našli kořeny a zbytky stromů. Hlad a zima rozhodně nejsou jedinými starostmi obyvatel Madáji i dalších měst. „Lidé žijí v obrovském strachu z bombardování, těžkého ostřelování a odstřelovačů. Vůbec nevědí, co je v budoucnu čeká,“ zdůraznil Darviš. Pozorovatelé z projektu Siege Watch uvedli ve své čtvrtletní zprávě za srpen až říjen, že se v obležení nachází více než 1,3 milionu Syřanů. Více než osmdesát procent z nich zablokovaly jednotky prezidenta Bašára Asada a jeho souputníci. Listopadový údaj OSN byl nižší, podle ní přežívalo v obklíčení bezmála milion lidí. Kromě Aleppa a Madáji autoři materiálu Siege Watch zmínili ještě dvě místa, která potřebují „okamžitou a neomezenou mezinárodní pomoc, aby se zabránilo hrozící humanitární katastrofě“. Jmenovali město Duma u Damašku a předměstí Homsu al-Waer. Vláda podle zprávy zvýšila v posledních měsících tlak na obyvatele obležených míst, aby se jí podrobili. Pozorovatelé podotýkají, že ruské vzdušné síly a milice podporované Íránem hrají v tomto úsilí ústřední roli. Část strádajících se bojí násilného odsunu z domova, někteří jsou z vládního jednání zmatení. „Nevím, jak režim uvažuje – jestli chtějí, abychom odešli, nebo zůstali tady,“ přemítá Darviš.