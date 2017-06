Další útok na historickou památku, islámský stát vyhodil do povětří mešitu an-Núrí | E15.cz

Radikálové z teroristické organizace Islámský stát dnes vyhodili do povětří slavnou mešitu an-Núrí v iráckém Mosulu, z níž v roce 2014 lídr Islámského státu abú Bakr Bagdádí vyhlásil chalífát na dobytých územích v Iráku a Sýrii. IS vzápětí obvinil ze zničení mešity letoun americké armády, která iráckým vládním jednotkám v boji pomáhá. Mluvčí mezinárodní koalice vedené proti Islámskému státu to ale popřel.