Detroit se vzepřel protiimigračním dekretům prezidenta Trumpa

Aktivisté ACRL žádali vydání soudního příkazu, který by trvale zakázal odepření vstupu do USA osobám s právem trvalého pobytu a lidem s platným přistěhovaleckým vízem. Požadavek je reakcí na exekutivní příkazy prezidenta z konce ledna, jimiž dočasně zablokoval platnost přistěhovaleckých programů USA a zakázal do země vstup občanům sedmi muslimských zemí platný po dobu 90 dnů. V případě Sýrie platí zákaz až do odvolání.

Robertsová podle televize CBS vydala zatím předběžné opatření, debata o Trumpově výnosech bude u detroitského okresního soudu pokračovat příští týden. Podle soudkyně se její rozhodnutí vztahuje na všechny osoby s právem trvalého pobytu v USA. Obdobné příkazy už podle CBS vydaly okresní soudy v newyorském Brooklynu, v Los Angeles a v Bostonu.

Bílý dům ve středečním prohlášení formulace Trumpova dekretu upřesnil s tím, že nařízení se netýká osob s dvojím občanstvím, diplomatů a personálu OSN a běženců, jejichž azylové řízení bylo už zahájeno.

Trumpův příkaz je protiústavní, protože brání muslimům a Arabům ze zemí s muslimskou většinou vstup na území Spojených států, uvedla ve zdůvodnění žádosti ACRL. Podle právníka ligy Nabiha Ayada se prezidentský dekret dotkl celostátně zhruba 100 tisíc lidí s takzvanou zelenou kartou, která opravňuje k trvalému pobytu v USA.

Ayad připustil, že Bílý dům sporný krok postupně upřesňuje. "Situace je ale stále nejasná a může se navíc kdykoliv změnit," řekl právník.

Žalobu na Trumpa kvůli jeho sporným nařízením podalo v minulých dnech i několik amerických států, například Washington, Massachusetts, New York nebo Virginie. Se žádostí o zrušení platnosti dekretů se na americké soudy obrátily také jednotlivé osoby, většinou přistěhovalci z muslimských zemí.