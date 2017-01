Do čela CIA míří tvrdý kritik Ruska i Íránu. Nominaci Pompea schválil Senát

Americký Senát v pondělí potvrdil v druhém termínu jasnou většinou 66 ku 32 hlasům nominaci Mikea Pompea do funkce ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA). Uvedly to dnes zahraniční agentury. První páteční schvalování konzervativního republikána do čela mocné agentury zablokovala opozice.