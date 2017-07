Do Evropy připlouvá stále více migrantů, libyjská pobřežní stráž proto dostane další peníze | E15.cz

Francie, Německo a Itálie chtějí kvůli rostoucímu počtu migrantů přeplouvajících ze severní Afriky přes Středozemní moře do jižní Evropy zvýšit finanční podporu libyjské pobřežní stráže. Shodli se na tom ministři vnitra těchto tří velkých evropských zemí. Paříž, Berlín a Řím chtějí také vypracovat kodex, jak by se měly chovat nevládní organizace pomáhající na moři migrantům.

Na větší podpoře libyjské pobřežní stráže, ale například i Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) či Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se shodli ministři Gérard Collomb, Thomas de Maizière a Marco Minniti na nedělním setkání v Paříži, kterého ze zúčastnil i eurokomisař pro otázky vnitra a migrace Dimitris Avramopulos.

Kromě peněz a dalšího výcviku, které Francie, Německo a Itálie poskytnou libyjské pobřežní stráži, chtějí země hledat i způsoby, jak lépe střežit propustnou jižní hranici Libye. Cílem nového "kodexu chování" pro nevládní organizace by podle francouzského ministerstva vnitra mělo být "zlepšení spolupráce". V prohlášení ministerstva k nedělní schůzce se Francie a Německo přihlásily také k "závazku navýšit úsilí v oblasti přesídlení (migrantů)".

Návrhy Collomba, de Maizièrea a Minnitiho by se měli na čtvrtečním setkání v Římě zabývat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Zúčastní se ho také zástupci Libye a zemí, ze kterých do Evropy přichází řada migrantů - Nigeru, Tuniska, Egypta, Čadu, Etiopie a Súdánu.

Itálie je nyní hlavní vstupní branou migrantů do Evropy. Po loňském uzavření takzvané balkánské stezky se většina lidí snaží na starý kontinent dostat ze břehů severní Afriky přes Středozemní moře. Od počátku roku do země tímto způsobem dorazilo více než 83 000 migrantů, což je o 19 procent více oproti stejnému období v loňském roce. Jen za posledních několik dní do jihoevropské země dorazilo přes 10 000 migrantů.

Itálie v neděli vyzvala, aby evropské země otevřely své přístavy lodím zachraňujícím migranty ve Středozemním moři, a ulevily jí tak. Minulý týden italští diplomaté varovali, že by země mohla uzavřít své přístavy pro lodě přivážející migranty, které neplují pod její vlajkou či vlajkou Evropské unie.